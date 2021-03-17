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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
(VİDEO-GRAFİK) 18 Mart Çanakkale Zaferi

(VİDEO-GRAFİK) 18 Mart Çanakkale Zaferi

Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri safında Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı devleti, Çanakkale Cephesi'nde millet olarak varoluş mücadelesi verdi. 106 yıl önce "yedi düvele" karşı mücadele veren Osmanlı devleti, kara savaşlarında kesin zafer elde ederek "Çanakkale geçilmez" sözüyle tarihe altın harflerle destan yazdırdı.

Akkale Kara Savaşları 

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