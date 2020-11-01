Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Vidanjörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Vidanjörle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Kazadan detaylar

Jandarma Baros Kırım Kamera Şerit İhlali 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Güvenlik kamerası görüntüleri

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde meydana gelen feci kazada sürdüğü aracın içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti. Kaza Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Barbaros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 21 yaşındaki M.E. hakimiyetindeki 34 NS 2794 plakalı vidanjör Kumbağ istikametinden Tekirdağ istikametine seyir halinde olduğu esnada, karşıdan gelen ve şerit ihlali yaptığı iddia edilen 43 yaşındaki K.B. isimli sürücünün idaresindeki 59 ADC 807 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazaya karışan kamyonet sürücüsü K.B. araçların çarpışmasının etkisi ile kamyonetin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza bölgesine gelen ekipler alanda çalışma başlattı. Çıkarıldı ama kurtarılamadı İtfaiye kaza kırım ekipleri, kamyonette sıkışan K.B.’yi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan K.B. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekiplerince ise kazayla ilgili soruşturma başlatılarak, vidanjör sürücüsü gözaltına alındı. . Ayrıca kaza anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı