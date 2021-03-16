Vicdansızlığın böylesi görülmedi: Parktaki çam fidanları baltayla katledildi

-Belediye personeli Enes Koçlar, röportaj

-Kesilen çam fidanlarından detaylar

-Enes Koçlar çam fidanlarının yanında dolaşırken

-Parktan detay görüntüler

-Kesik fidanlardan yakın detay çekimler



( KIRIKKALE )- Belediye personeli gördüğü manzara karşısında şoke oldu: 30 çam fidanını kestiler KIRIKKALE



- Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki bir parktaki 30 çam fidanı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce baltayla kesilerek katledildi. Belediye personeli ise sabah geldiğinde kötü bir manzarayla karşılaştığını söyledi.



Yahşihan ilçesinde belediye binasına 100 metre uzaklıktaki Gazi İsmail Erkoç Parkı'nı çevreleyen 30 çam fidanı, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kesilerek katledildi. Sabah parka gelen belediye personeli Enes Koçlar, kesilmiş bir şekilde çam fidanlarının yerde olduğunu gördü. Daha sonra durumu birim amirlerine bildirdi. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da parkta incelemelerde bulundu. Ağaçları katledenlerin bulunması için belediye olarak ilgili adli mercilere şikâyetçi olunacağı belirtildi. “Bu sabah kötü bir manzarayla karşılaştım” Olayı İHA muhabirine anlatan belediye personeli Enes Koçlar, “Vatandaşlarımızın parkta daha iyi bir vakit geçirebilmesi için her gün elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bu sabah da parkın temizliğini yapmaya geldiğimde kötü bir manzarayla karşılaştım. Yaklaşık 30 tane ağacımızın ortadan ikiye kesilerek yerlere atılmış bir şekilde buldum. Hemen müdürlerime ve amirlerime haber verdim. Amirlerim de gerekeni yapacaktır” dedi.

“Hiçbir siyasi görüş bu ağaçlardan kıymetli değildir” Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Hiçbir siyasi görüş bu ağaçlardan daha kıymetli değildir. Ağaçlar bizlere tertemiz hava, ciğerlerimize oksijen ve nefestir. Bizler Yahşihan Belediyesi olarak yeşil alanlar oluşturmaya çalışırken, kimileri bunlara zarar vermek istiyor. Gazi İsmail Erkoç Parkı'mıza zarar veren kişi veya kişilerin belediyemiz ile ya da şahsımla bir sıkıntısı var ise rica ediyorum, gelip bizlerle paylaşsın. Bu şekilde doğaya zarar vermek bizlere yakışmaz” ifadesi kullanıldı.



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