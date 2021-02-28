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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Vicdansız sürücü kuryeyi 1 km sürükleyen aracı bulununca teslim olmak zorunda kaldı

Vicdansız sürücü kuryeyi 1 km sürükleyen aracı bulununca teslim olmak zorunda kaldı

arşiv-

( DENİZLİ ) DENİZLİ


- Denizli’de çarptığı moto kuryeyi 1 kilometre sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla aranan sürücü, aracın bulunmasının ardıdan avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu. Denizli’de gece saatlerinde kaza yaptığı alandan 1 saat sonra yaklaşık 1 kilometre ileride bulunan moto kurye ara sokakta ölü bulundu. Moto kuryeye ile kaza yaptığı düşünülen araç ise olaydan yaklaşık 13 saat sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bulundu. Kazaya karışan aracın sürücüsünü arama çalışmaları kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Kazaya karışan ve moto kuryenin hayatına kaybetmesine neden olduğu düşünülen sürücü avukatı ile birlikte Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.
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