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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp kaçtı.. Yaralı köpek saatlerce yarım bekledi

Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp kaçtı.. Yaralı köpek saatlerce yarım bekledi

yaralı köpekten görüntüler

Köpek Karahisar Göreme 

-köpeğin götürülmesi

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kullandığı araçla köpeğe çarpan sürücü, durmadan yoluna devam etti. Yaralı köpek ise kanlar içerisinde saatlerce olay yerinde yardım edilmesini bekledi. Şuhut’ta seyir halindeki kamyon köpeğe çarparak yardım edeceği yere arkasına bile bakmadan yoluna devam etti. Kanlar içerisinde kalan köpek yardım edilmeyi beklerken çevredeki vatandaşların ilgisizlikleri ise gözlerden kaçmadı. Olayı gören Halil İbrahim Doğanay, konuyla ilgili açıklamalarında, ‘’Köpeğin yaralı halini ben gördüm. Koştum plakayı göremedim, ama kamyondu. Kamyondaki adam yaralı köpek ile ilgilenmedi hızlıca kaçtı gitti" dedi.

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