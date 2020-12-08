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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp arkasına bile bakmadan kaçtı

Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp arkasına bile bakmadan kaçtı

köpeğin yolun kaşısına gçemeye çalışması

Sokak Köpeği Köpek Kamera 

-cipin köpeğin üzerinden geçmesi
-köpeğin hareketsiz yatması
-cipihn yoluna devam etmesi

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya'da vicdansız sürücünün çarpıp kaçtığı sokak köpeği telef oldu. Sürücünün köpeğe çarpıp hiç durmadan yoluna devam ettiği o anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Olay bugün öğle saatlerinde Antalya'nın merkez Kepez ilçesi Sütçüler mahallesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan köpek, yolan geçmekte olan bir cipin altında kaldı. köpeğin üzerinden geçen cip sürücü, yoluna hiç durmadan devam ederken, sokak köpeği telef oldu. Köpeğin karşıya geçmeye çalıştığı anlar, cipin çarpması ve yoluna devam etmesi ise çevredeki bir işyerinin gücenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (CE-
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