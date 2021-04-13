Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Vicdansız hırsızlar engelli aracındaki aküyü çaldılar

Vicdansız hırsızlar engelli aracındaki aküyü çaldılar

Yakalanan şüphelilerden birinin emniyetten adliyeye sevk edilişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Araba Aküsü Bedensel Engelli Harekete Geç Hırsız Avcılık 


- Beyoğlu'nda oturan bedensel engelli H.T.’nin, elektrikli engelli aracındaki aküyü çalan hırsızlar bu kadar da olmaz dedirtti. Zanlılar, polis tarafından yakalanırken, akü sahibine teslim edildi. Edinilen bilgilere göre olay 1 Nisan Perşembe günü Beyoğlu Bostan Mahallesinde meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan H.T. isimli engelli şahsa ait elektrikli araba aküsü, hırsızlar tarafından çalındı. Engelli vatandaş yaşanan olay karşısında şaşkına dönerken, ihbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. “Bu kadar da olmaz” dedirten hırsızlık olayının ardından sırra kadem basan şüphelilerin eşkalini belirlemek için güvenlik kamera kayıtları tek tek incelendi. Bedensel engelli H.T.’nin aracına ait aküleri çaldıkları ileri sürülen şüphelilerin B.O. ve O.S. isimli yaşları 18’den küçük iki şüpheli olduğu belirlendi. Yapılan operasyon ile yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, çaldıkları aküyü sakladıkları yeri polise gösterdi. Engelli aracına ait akü, H.T.’ye teslim edildi. Yakalanan iki yaşı küçük 2 şüpheli ise “Evden Hırsızlık” suçundan bu sabah adli makamlara sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü bildirildi.
(SK-ZA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement