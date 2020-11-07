Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Vezneciler patlamasıyla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı

Vezneciler patlamasıyla bağlantılı 6 şüpheli tutuklandı

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon

Akalan Terör Örgütü İstihbarat Irak 

-Operasyonda arama faaliyetleri
-Gözaltına alınan şüpheliler
-detaylar

( İSTANBUL )- İstanbul’da PKK'ya yönelik operasyon İSTANBUL

- İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerin Vezneciler patlamasıyla da bağlantıları olduğu tespit edildi. İstanbul İstihbarat Şube ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Ekim’de düzenlenen PKK operasyonunda 10 şüpheli yakalanmıştı. İstanbul Vezneciler’de 4 yıl önce gerçekleştirilen patlamayla da bağlantıları olduğu belirlenen örgüt üyelerinin Terörle Mücadele Şubesinde 10 gün süren ifade işlemleri dün tamamlandı. Dün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen 10 şüpheliden 4’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geri kalan 6 şüpheli ise, çıkarıldıkları mahkemece “Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı