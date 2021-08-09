Verimsiz ceviz ağaçları kabuk altı aşısıyla verimli hale getiriliyor

-Röportajlar ve ceviz ağaçlarından görüntüler



( ERZİNCAN ) ERZİNCAN



- Erzincan’da kamuda çalışan ve hobi olarak çiftçilik yapan Mustafa Ataseven, verimsiz ceviz ağaçlarına kabuk altı aşısı yaparak verimi bire beş artırıyor. Mustafa Atasever Erzincan’da kamu kurumunda çalışıyor. 12 yıldır boş zamanlarını ceviz ağaçlarını budayıp verimin artması için çabalıyor. Ceviz ağaçlarını budayıp kalem altı aşısı yaparak Atasever, binlerce ağaçta verimi artırdığını söyledi.



Bugüne kadar 10 binin üzerinde aşılama ve budama yaptığını kaydeden Mustafa Ataseven, “Verimsiz ceviz ağaçlarını verimli hale getirebilmek için kabuk altı kalem aşısı yapıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır Erzincan’da 10 bin 200 den fazla ceviz aşısı yaptık. İlk yaptığımız aşılar meyve vermeye başladı.

12 yıldır cevizlerle uğraşıyorum. Bin 500 rakım üzerindeki yerlerde çetnır cinsi aşılıyoruz. Çok güzel randıman elde ettik. Maddi bir beklentim yok tamamen fahri olarak yapıyorum. Ülke ekonomimize de katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Bin 500 rakımın üzerindeki yerler için çok daha iyi olan salkım cevizi yapan bir ceviz çeşidi geliştirdiğini ve şuana kadar dünya literatüründe olmayan bu cins için patent almaya çalıştıklarını kaydeden Ataseven, “Bizim kendi geliştirdiğimiz bin 500 rakımın üzerinde çok daha iyi olan salkım cevizi yapan bir ceviz çeşidi geliştirdim. Bunun üzerine patent almak için uğraşıyorum. Bir takım mevzuattan kaynaklanan eksiklikler var. Onları gidermeye çalışıyoruz. Tarım Bakanlığımızdan bu konuda destek talep ediyorum. Gerçekten yerli ve milli olacağını düşündüğümüz dünya literatüründe olmayan bir ceviz cinsi ürettik. 3 yıldır üzerinde çalışıyorum. Eğer patent alabilirsem ülkemiz yüksek rakımda ilkbahar donlarından etkilenmeyen yerli ve milli bir ceviz elde etmiş olacak.” diye konuştu.

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Halil İbrahim Özdemir de, Atasaver’e verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, “Biz buraya 15- 20 yıl önce ceviz ağaçları diktik. Geçen seneye kadar biz buradan doğru dürüst ceviz alamadık. Bir dostumuz vasıtasıyla Mustafa beyle tanıştık. Birkaç çuval ceviz elde ettiğimiz yerden aşılandıktan sonra şimdi 2- 2,5 ton ceviz almayı umuyoruz. Yaklaşık 180 civarında cevizi aşıladık” dedi.

Çiftçi Yusuf Silahşör ise ceviz ağaçlarından 10 yıldır verim alamadığını söyleyerek Atasever’in yardımlarıyla verimin arttığını söyledi.





