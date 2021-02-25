Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Verginin önemini çocuklara rap müziğiyle anlattılar

Verginin önemini çocuklara rap müziğiyle anlattılar

Hazırlanan video klip

( YALOVA ) YALOVA

Sosyal Medya Rap Müzik 


- Yalova Defterdarlığı tarafından Vergi Haftası münasebetiyle hazırlanan klip büyük beğeni topladı. Yalova Defterdarlığı, 22 Şubat-28 Şubat 2021 tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor. Defterdarlık tarafından bir video klip hazırlandı. Klipte çocuklar tarafından rap müzik eşliğinde verginin önemi anlatıldı. Klip, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Gelir Dairesi Başkanlığı’nın paylaşımda Yalova Defterdarlığı çalışanları ve projede yer alan çocuklara teşekkür edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı