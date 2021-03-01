Vergi dairesinde son gün hareketliliği

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( KARABÜK ) - KARABÜK



- Karabük’te Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükellefler işini son güne bırakınca hareketlilik yaşandı. Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılmasının ilk ödemesi için son güne girildi. Karabük Valiliği’nin olası kalabalığın ve yığılmaların önlenmesi amacıyla hafta sonu il genelindeki tüm vergi dairelerinin açık olacağını bildirmesine rağmen işini son güne bırakanların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Sıraya giren vatandaşlar HES Kodu sorgulamasının ardından içeriye alındı. (RB-



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