Vergi dairelerinde borç yapılandırma kuyruğu

-Borç yapılandırması yapmak isteyen vatandaşların konuşmaları

-Vergi dairesinden detay

-vatandaşlardan detay



( ŞANLIURFA )- Son güne bırakanlar uzun kuyruklar oluşturdu ŞANLIURFA



- Vergi ve borç yapılandırmada taksit ödemelerinin son gününde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Şanlıurfa’da vergi ve borç yapılandırmasını son güne bırakan vatandaşlar vergi dairelerinin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. 7256 sayılı kanun kapsamında vergi borçlarının yapılandırmasına yönelik başvurular 1 Şubat 2021 tarihine kadar yapıldı. Ödemelerin ilk taksiti ise bu gün sona erdi. Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek, yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgelerle vergi dairesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar saat 07.30 gibi vergi dairesi önünde sıraya girdi. Vergi borçlarını ödemek isteyenler ve yapılandırma işlemini son güne bırakanların oluşturduğu kuyruk metrelerce uzadı. Vatandaşlar, genel yapılandırma borçlarını ödemek için sırada beklediklerini ve taksitlendirme yapıldığı için ellerinde geldiğince bütün borçlarını ödemek istediklerini söylediler. (MB-SD-



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