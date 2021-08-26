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- Venezuela'daki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Venezuela'daki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi

- Venezuela'daki sel felaketinde can kaybı 20'ye yükseldi

sel bölgesinden detaylar

( KARAKAS ) KARAKAS

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket Toprak Kayması Köprü 


- Venezuela'nın Merida eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Venezuela'nın batısındaki Merida eyaletini vuran sel ve toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükselirken, Eyalet Valisi Ramon Guevara 17 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.
Bölgede bin 200'den fazla evin yıkıldığını aktaran Guevara, arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
Vali Guevara, sel sularının trafolara zarar vermesi sonucu Tovar, Bailadores, Zea ve Santa Cruz de Mora da dahil olmak üzere bazı kasabalarda elektrik kesintilerini yaşandığını ifade etti.
İçişleri Bakanı Remigio Ceballos ise yolların ve köprülerin büyük hasar gördüğü bölgedeki 87 belediyede en az 54 bin 543 kişinin selden etkilendiği bilgisini paylaştı.
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