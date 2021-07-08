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- Venezuela, bağımsızlığının 210’uncu yılını askeri geçit töreniyle kutladı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Venezuela, bağımsızlığının 210’uncu yılını askeri geçit töreniyle kutladı

- Venezuela, bağımsızlığının 210’uncu yılını askeri geçit töreniyle kutladı

-Askeri geçti töreninden görüntüler

Vatansever Bağımsızlık Günü Zırhlı Birlik Bağımsızlık Askeri Personel 

--Savunma bakanı konuşması

( KARAKAS ) KARAKAS

- Venezuela, bağımsızlığının 210. yıl dönümünü başkent Karakas'ta düzenlenen büyük bir askeri geçit töreniyle kutladı. Venezuela, bağımsızlığının 210. yıl dönümünde düzenlediği askeri geçit töreni ile gövde gösterisi yaptı. Başkent Karakas'ta düzenlenen geçit törenine, Venezuela Bolivarcı Ulusal Milis Gücü'nün bütün mensupları katıldı.
Törende 15 binden fazla asker, topçu ve zırhlı birliklerle birlikte Venezuela Yüksek Askeri Komutanlığı önünde yürüyüş yaptı. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez törende yaptığı konuşmada, "Bugün, sadece bir yürüyüşten daha fazlasıydı. Kilit önemdeki bağımsızlık günü savaşının yapıldığı Carabobo'nun iki yüz yıllık ruhu bizimleydi. Aynı zamanda sadece vatanseverlerin, ulusal bağımsızlığımız için mücadele eden ve onu savunan bizlerin bilebileceği bir şey vardı. İnsanın ülkesini sevmesinden daha önemli bir şey yok. Burası, milli gururun yüksek sesle ve net bir şekilde solunduğu bir yer, güçlü bir ulusal tutku" dedi.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise yaptığı açıklamada, tüm askeri personeli ulusal egemenliği savundukları için tebrik etti.
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