Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı su bastı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı su bastı

- Venedik'in ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı su bastı

-Su basan meydandan detay görüntüler

( ROMA ) ROMA

Euro Lyon Felaket İtalya Sonbahar 


- İtalya’nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı’nı nadir görülen yaz seli sonucu su bastı. İtalya’nın Venedik kentinde yer alan ünlü Piazza San Marco Meydanı’nda dün nadir görülen yaz seli meydana gelmesi sonucu ünlü meydan göle döndü. Meydanda bulunan kişiler ayakkabılarını çıkarmak zorunda kalırken, bazı çiftler ise piyano eşliğinde suyun içinde dans etti. Venedik, sonbahar ve kış aylarında sıklıkla “acqua alta” (yüksek su) denilen su baskınlarından etkilenirken, Kasım 2019'da meydana gelen yıkıcı sel felaketlerinde yüz milyonlarca euroluk hasar meydana gelmişti.
İlgili Foto Galeriler
Tarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyorTarihi ilçe Palu sonbaharda fotoğrafçıları ağırlıyor
Iğdır'da kayısı bahçelerinde sonbaharIğdır'da kayısı bahçelerinde sonbahar
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Lazio - Galatasaray Maçından En Güzel FotoğraflarLazio - Galatasaray Maçından En Güzel Fotoğraflar
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı