- Veliefendi’de taylar satışa çıktı

-Açık arttırma

-Genel ve detaylar



( İSTANBUL )- Işıkgece : “Safkan arap atçılığında dünyada bir numarayız” İSTANBUL



- Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 16 safkan elit Arap tayının satışı Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirildi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nce yetiştirilen 16 safkan elit Arap tayı, satışa sunuldu. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda açık ihale usulüyle yapılan satışa yoğun katılım oldu. Görücüye çıkan taylar 50 bin TL ile 850 bin TL arasında fiyatlarla sahiplerini buldu. Huysuzlanan bazı taylar seyislere zor anlar yaşattı. “Her sene 250 tane yeni yarış tayını yetiştiriyoruz” Mezatta konuşan Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, “Sultansuyu, Malatya haramızın 16 tane elit tayının mezatı gerçekleşecek. Bizim şöyle bir misyonumuz var, biz safkan arap atçılığının geçmişten günümüze aktarılması, gelecek kuşaklara bu mirasın devamıyla ilgili çok önemli bir rol oynuyoruz dolayısıyla safkan arap atçılığında çok önemli bir hazineyi elimizde tutuyoruz. Her sene 250 tane yeni yarış tayını yetiştiriyoruz. Sahalarla buluşturuyoruz. Bugün de 6’ncısını düzenlediğimiz bir mezatımız var. Bu senenin son mezatı. Elit tay satışı olarak baktığımızda da 3’üncü Sultansuyu haramızın mezat satışını bugün gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

“Safkan arap atçılığında dünyada bir numarayız” Işıkgece konuşmasının devamında, “Şöyle ki yüzde 33’lük payla safkan arap atçılığında dünyada bir numarayız ve de Türkiye’de şuanda sahalarda koşan atların tamamı Tigem kökenli, soy kütüklerinin tutulması adına çok önemli bir görev yapıyoruz, bu işi kitabına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün 16 tane tayımızı burada satacağız. Toplamda yıllık 250 tane yeni tayımızı sahalarla buluşturmuş oluyoruz. Bu konuda çok önemli bir marka olduğumuz için bugün burada gördüğünüz gibi çok büyük bir kalabalık var” ifadelerine yer verdi. (ÖFA



loading...