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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Velayet duruşması sonrasında kadınlar birbirine girdi

Velayet duruşması sonrasında kadınlar birbirine girdi

- Kavgadan görüntüler

Hastane Velayet Davası 

-- Çocuğun ambulansa alınması
-- Detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'de velayet davası sonrasında iki taraf birbirine girdi. Kadınların da karıştığı kavgada arada kalan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesinde görülen bir velayet duruşması sonrasında iki taraf adliye çıkışında kavga etti. Otoparkta meydana gelen kavgada kadınlar da birbirine girdi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga sonlanırken, arada kalan 7 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-AÖ
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