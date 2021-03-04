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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vefat eden şehit kardeşi polis memuru için tören

Vefat eden şehit kardeşi polis memuru için tören

Törenden detay

Saygı Duruşu Çatışma Polis Memuru Cenaze Namazı Terör Örgütü 

-Vali Ayhan'dan detay
-Pınar'ın mesai arkadaşlarından detay
-Pınar'ın yakınlarından detay

( SİVAS )- Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden şehit kardeşi polis memuru için tören düzenlendi SİVAS

- Geçirdiği kalp krizi sonrası vefat eden şehit kardeşi polis memuru için tören düzenlendi.
Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezinde görevli Polis Memuru Selahattin Pınar geçtiğimiz gün, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp kapakçıklarından ameliyata alınacağı esnada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Aynı zamanda, 1995 yılında Hakkari kırsalında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Ercan Pınar'ın kardeşi olan Pınar için Polis Akademisi Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde tören düzenlendi.
Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, bazı il protokol üyeleri mesai arkadaşlar ve yakınları katıldı.
Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından dualar edildi. Törenin ardından Selahattin Pınar’ın naaşı, Ay Yıldız camine götürüldü. Pınar, burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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