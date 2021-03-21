Vefalı gençler, pazar gitti yaşlılara yardım etti

-Gönüllülerin yaşlıların pazar torbalarını taşıması

-Pazardaki vatandaşlardan detay

-Sırasıyla yaşlılardan ve gönüllülerden röp.



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ’da gönüllü gençler farkındalık oluşturmak amacıyla gittikleri pazar yerinde yaşlılar için hem alışveriş yaptı, hemde poşetlerini ve pazar arabalarını taşıdı. "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftasında" farkındalık oluşturmak amacıyla Fırat Üniversitesi Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ve Genç Kızılay gönüllülerinden oluşan 10 kişilik ekip pazarda gönüllü olarak görev aldı.Gönüllüler pazara gelen yaşlıların alışverişine yardım etti, hem de poşet ve pazar arabalarını taşıdı.Gün boyu çalışmayı devam ettiren gönüllüler hem pazarcılardan hemde yaşlılardan teşekkür aldı. Pazara gelen 71 yaşındaki Saniye Akın, “Gençlerimiz yardımcı oldular. Bana bir evlat kadar destek oldular. Allah razı olsun, dualarım onlarla beraber. Bugün düştüm kolum, kırıldı. İyi ki bu çocuklar bana rastladı. O, olmasaydı bir şey de götüremeyecektim” dedi.

Gençlerin herkese yardım ettiğini ifade eden Mehmet Özdenk ise “Çocuklar burada herkese yardım ediyorlar. Onun için hepsine teşekkür ederim. Eşya aldım pazarda da yardımcı oldular. Şimdi de eve gitmek üzere hastanenin yanındaki durağa gideceğim. Gençler de eşyalarımı taşıyorlar, kendilerinden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

FÜ Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu Başkanı Furkan Cora,“ Yaşlılar haftası münasebetiyle, yaşlılarımızın poşetlerini, sebze ve meyvelerini taşıdık. Hep birlikte Genç Kızılay Elazığ olarak bugün böyle bir etkinliğe imza attık. Çok güzel geri dönüşler de aldık. Güzel, duygu yüklü anlar da yaşadık ve böyle etkinlikler yapmaya da devam edeceğiz. Yaşlılar haftasında ne yapabiliriz, diye düşündük ve pazarda yaşlılara yardım edelim dedik. Bilindiği üzere hem pandemi şartları olsun hem yaş gereği burada rahat bir şekilde sebze ve meyvelerini taşıyamıyorlar. Biz de yardımcı olduk zaten bu iş için buradayız. Biz bir kalbe bile dokunursak bizim için yeterlidir” diye konuştu.

(HK-HIV-



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