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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
VEDAŞ ekipleri karlı tepeleri kar motoru ve paletli araçla aşarak arızaları gideriyor

VEDAŞ ekipleri karlı tepeleri kar motoru ve paletli araçla aşarak arızaları gideriyor

- arızaların tespitinin yapılması

Paletli Araç Gesi Kış Mevsimi Kar Yağışı 

- - drone ile arızanın tespit edilmesi
- -önce kar motorunun bölgede keşif yapması
- - paletli kar aracının arızanın bulunduğu bölgeye sevk edilmesi
- - ekiplerin karda yürümesi
- - direkte oluşan arızada çalışma yapılması
- - genel detaylar

( MUŞ ) - MUŞ

- Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, oluşan elektrik arızalarını gidermek için tüm imkanlarını seferber etti. VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü ekipleri, çetin kış mevsiminde fırtına ve tipi nedeniyle elektrik arızlarının oluştuğu zorlu coğrafyada, arızaları gidermek için seferber oldu. Üçevler grup köyleri hattında kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını drone yardımı ile tespit eden ekipler, tüm imkanlarını seferber etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi bulduğu alanda zorlu çalışma yürüten ekipler, çığ riskine karşı kar motoruyla arıza bölgesine keşif ekibi göndererek olası durumları analiz ediyor. Tespitin ardından paletli kar aracıyla güvenli bir şekilde arızanın bulunduğu alana yöneltilen ekipler, yaşanan arızaları gidererek yeniden yerleşim alanlarının enerjisini sağlıyor. (UU-MSA-Y)
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