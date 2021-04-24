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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
VeBitcoin CEO’su ve 3 kişi gözaltına alındı

VeBitcoin CEO’su ve 3 kişi gözaltına alındı

şirket binası dış detay

( MUĞLA ) -- Muğla merkezli kripto para faaliyet yürüten ve işlemlerini durdurmasının ardından MASAK tarafından tüm finansal faaliyetlerine bloke konulan Vebitcoin CEO’su gözaltına alındı. MUĞLA

Sosyal Medya Güvenlik Güçleri Dolandırıcılık Nitelik Polis Ekipleri 


- Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemleri durdurduğunu açıklayan Vebitcoin firmasının Türkiye’de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koymasının ardından şirketin CEO’su ile birlikte şirket yöneticisi ve çalışanları olan 3 kişi daha gözaltına alındı. VeBitcoin CEO'su İlker B'nin Menteşe'nin kırsal Ortaköy Mahallesindeki villasında gece saatlerinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı, bazı materyallere el konulduğu öğrenildi. İki gün önce de İlker B'nin yine Ortaköy'deki villasına 2 kişinin zorla girmeye çalıştığı yönünde ihbarda bulunduğu, güvenlik güçleri tarafından eve zorla girmeye çalışan iki kişiye işlem yapılmasının ardından İlker B'nin de Menteşe ilçe merkezindeki konutuna geldiği öğrenildi. Thodex skandalı sonrası kripto para borsasında faaliyet yürüten Muğla merkezli VeBitcoin AŞ. İlker B. yaşanan olaylar sonrası problemler yaşadıklarını ileri sürerek faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını belirten açıklamayı sosyal medya hesabından yapması sonrası MASAK devreye girdi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kripto para borsası faaliyeti yürüten şirket ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “23 Nisan 2021 günü ilimizde faaliyet gösterdiği tespit edilen, VeBitcoin isimli şirketin faaliyetini durdurduğu ve yürüttüğü işlemler ile ilgili mağduriyetler bulunduğu iddiaları üzerine, söz konusu olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmış olup, şirket merkezinde ve bir kısım adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerine müteakiben şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişi gözaltına alınmıştır. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü eliyle yürütülen soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir” denildi. (BT-Y)
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