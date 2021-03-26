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( BURSA ) Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi- Bursa'da çeşitli açılışlar sonrasında esnaf ziyareti yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu hiç ummadığı bir tepkiyle karşılaştı, ziyareti kısa kesti BURSA



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bursa'da esnaf ziyaretinde vatandaşın "Siz muhtar bile olamayacaksınız" tepkisiyle karşılaştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Nilüfer'deki açılışın ardından bir otelde İl başkanlığının düzenlendiği yemeğe gitti. Kılıçdaroğlu daha sonra Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaptı. Polisin güvenlik tedbiri de aldığı ziyaret esnasında bir vatandaş, "yıllardır bugünü bekliyordum" diyerek Kılıçdaroğlu'nun yanına gitti. Kendisinin vatandaş olduğunu dile getiren kişi, "İzlemiş olduğunuz yolları eleştiriyorum. Emperyalizmin yanında olan, işe yaramaz insanlardan kendinizi ayırmadığınız müddetçe gönüllerin başkanı olamadınız, olamayacaksınız. Sizi her şekilde başkan olarak görmek isteyenler var. Ama siz bu gidişle mahallemizdeki muhtar bile olamayacaksınız" dedi.

Vatandaşı dinleyen Kılıçdaroğlu herhangi bir cevap vermeden esnaf ziyaretini sürdürdü. Özel güvenlik görevlileri de Kılıçdaroğlu'na tepkisini dile getiren kişiyi uzaklaştırdı. Kılıçdaroğlu birkaç esnaf ziyaretinin ardından gezisini kısa keserek Mudanya'daki açılış için Bademli'ye hareket etti. 1050 Konutlar Mahallesi sakinlerinden bir kadın da oturdukları evlerinin depreme dayanıklı olmadığının rapor edildiğini ancak bekledikleri desteği bakanlıktan göremediklerini ifade etti.





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