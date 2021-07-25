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Vatandaşların sudan çıkarttığı 2 kişiden acı haber geldi
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşların sudan çıkarttığı 2 kişiden acı haber geldi

Vatandaşların sudan çıkarttığı 2 kişiden acı haber geldi

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( ŞANLIURFA )- Hastanede tedavi altına alınan 2 kişi kurtarılamadı ŞANLIURFA

Yarış Altın Sudan İnsan Zinciri 


- Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde serinlerken akıntıya kapılan ve vatandaşların yoğun çabaları sonucu çıkartılan 2 kişiden acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan şahıslar kurtarılamadı. Edinilen bilgilere göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre serinlemek için Atatürk Baraj Göleti'ne giren Ömer Faruk Zuma (19) ve İbrahim Erenbuğ (16) akıntıya kapılarak suya gömüldü. Yakınlarının bağrışmalarını duyanlar, suya atlayıp şahısları bulmak için zamanla yarıştı. Kısa süre sonra bulunan şahıslar insan zinciri oluşturularak sudan çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıslar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cesetler, otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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