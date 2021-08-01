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Vatandaşların kazma küreklerle koştuğu orman yangını söndürüldü
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşların kazma küreklerle koştuğu orman yangını söndürüldü

Vatandaşların kazma küreklerle koştuğu orman yangını söndürüldü

yangına müdahaleden görüntü

İlk Müdahale Jandarma Orman Yangını Kazma Kürek Yangına Müdahale 

-yardım eden vatandaşlardan görüntü
-orman işçilerinden görüntü
-detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşların ilk müdahalesi ve ardından ekiplerin yoğun çabaları ile söndürüldü.Yangın, Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ormanlık alanda meydana gelen yangın bölgeye yakın noktada ikamet eden vatandaşlar tarafından fark edildi. Çevredeki vatandaşlar ekiplere ihbarda bulunurken diğer yandan ise kazma, kürek ve tarım arazilerini sulamak için kullandıkları su deposu römorkları ile bölgeye gitti. Vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu yangında itfaiye ve orman ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. Rüzgara rağmen ormanlık alanda meydana gelen yangın geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.Yangının meydana geldiği bölgeye görevli araçların rahat seyir edebilmesi için polis ve jandarma ekiplerince giriş çıkışlar bir süreliğine kapatıldı. 15 itfaiye, 7 arazöz, 50 işçi ve onlarca vatandaşın müdahale ettiği ormanlık alanda 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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