Vatandaşların dikkati orman yangının önüne geçti

-Orman İşletme Aranzözünden görüntü



( KARABÜK )- Ekipler gelene kadar yangını söndürmek için canla başla mücadele etti KARABÜK



- Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan önce vatandaşların ardından Orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şamlar köyü yakınlarında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde örtü yangını çıktı. Vatandaşların dumanların yükseldiğini görünce, ellerine aldıkları dal parçaları ile yangına müdahale ederek durumu Orman İşletme ekiplerine bildirdi. Ekipler gelene kadar yangının büyümesini engellemek için canla başla mücadele eden vatandaşlar Ovacık Orman İşletme Şefliğine bağlı aranzözün olay yerine ulaşması ile rahat nefes aldı. Ekiplerin müdahalesi ile örtü yangını orman yangına dönmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangından yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. (YE-

