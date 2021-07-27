Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Vatandaşların dikkati orman yangının önüne geçti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Vatandaşların dikkati orman yangının önüne geçti

Vatandaşların dikkati orman yangının önüne geçti

Vatandaşların yangına müdahalesi

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Orman İşletme Aranzözünden görüntü

( KARABÜK )- Ekipler gelene kadar yangını söndürmek için canla başla mücadele etti KARABÜK

- Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan örtü yangını ormanlık alana sıçramadan önce vatandaşların ardından Orman ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şamlar köyü yakınlarında henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde örtü yangını çıktı. Vatandaşların dumanların yükseldiğini görünce, ellerine aldıkları dal parçaları ile yangına müdahale ederek durumu Orman İşletme ekiplerine bildirdi. Ekipler gelene kadar yangının büyümesini engellemek için canla başla mücadele eden vatandaşlar Ovacık Orman İşletme Şefliğine bağlı aranzözün olay yerine ulaşması ile rahat nefes aldı. Ekiplerin müdahalesi ile örtü yangını orman yangına dönmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangından yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü. (YE-
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı