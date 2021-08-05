Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Vatandaşların çıkarttığı yangın için iş makinaları devreye girdi
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vatandaşların çıkarttığı yangın için iş makinaları devreye girdi

Vatandaşların çıkarttığı yangın için iş makinaları devreye girdi

alevlerden detaylar

İş Makinesi Çevik Kuvvet İş Makinası Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri detay
-İş makinasının yangını söndürme çalışmaları
-Bölgeden detaylar

( SAKARYA ) -- Söndürme çalışmaları esnasında bölgeye tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri sevk edildi SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde gece saatlerinde vatandaşlar tarafından çıkartıldığı öğrenilen yangına, itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilemeyince devreye iş makinası girdi. Ekiplerin çalışmaları sırasında tedbir amaçlı bölgede çevik kuvvet ekipleri de hazır bulundu. Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Liman mevkii barakalar bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar tarafından kablo ve naylonlar, ateşe verildi.
Alevlerin hızla yükselmesiyle ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplere, tedbir amaçlı çevik kuvvet ekipleri de eşlik etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edemeyince devreye iş makinesi girdi. İş makinesi, kepçeyle kumu alevlerin üzerine atarak yangını uzun uğraşlar sonucunda söndürdü. Polis, yangın ile ilgili soruşturma başlattı. (EA-BCT-BA-Y)
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı