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Vatandaşları kâr vaadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 kişi adliyeye sevk edildi
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Vatandaşları kâr vaadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 kişi adliyeye sevk edildi

Vatandaşları kâr vaadiyle yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 3 kişi adliyeye sevk edildi

Şahısların sağlık kontrolüne getirilmesi ve götürülmesi

Operasyon Lyon Altın Gözaltı Harekete Geç 

-Hastaneden detaylar
-Arşiv görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de kâr vadiyle 100 kişiden yaklaşık 30 milyon TL dolandırdıkları iddiası ile gözaltına alınan sarraf baba ve oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde açtıkları sarrafta yaklaşık 100 kişiden kâr vaat ederek 30 milyon TL'lik ziynet eşyalarını alan baba N.K.S., oğlu N.H.S. ve E.S., dükkanı kapatarak ortadan kayboldu. Şikayet üzerine harekete geçen Kayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çapta soruşturma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, baba N.K.S. ve oğlu N.H.S.'yi gözaltına aldı. Firar olan E.S.'nin Eskişehir'de olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyon ile şahsı kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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