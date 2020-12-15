Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Vatandaşları dolandırıp altın ve paralarını alan 2 şahıs tutuklandı

Vatandaşları dolandırıp altın ve paralarını alan 2 şahıs tutuklandı

Şahısların karakoldan çıkarılmasından görüntü

( DENİZLİ )- Cezaevinden izinli çıkan 2 şahıs sahte polis olarak kendilerini tanıttılar, Jandarma ekipleri yakaladı DENİZLİ

Dedektif Jandarma Sahte Polis Dolandırıcılık Cinayet 


- Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Sarayköy ilçesinde dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şahıslara yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından operasyon gerçekleştirildi.
Yaşlı vatandaşın adı cinayete karıştığını ve başka bir vatandaştan ise yaklaşık 150 bin TL dolandıran 2 şahıs altınlarla birlikte yakalandı. Cezaevinden izinli çıktıkları öğrenilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Sarayköy ilçesinde 14 Aralık 2020 Pazartesi günü meydana gelen dolandırıcılık olayı ile ilgili operasyon düzenledi.
Olay, Sarayköy ilçesinde 14 Aralık 2020 Pazartesi günü meydana geldi. Yaşlı şahsın evine giden ve kedisini komiser olduğunu vatandaşın adının cinayete karıştığını söyleyerek evdeki altınları alarak kaçtı. Aynı yöntemle başka bir vatandaşın ise yaklaşık 150 bin TL’sini aldıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler inceleme başlattı. Olayı gerçekleştirilen Şenol T. (48) ve Yusuf T. (50), jandarmanın dedektifleri olan JASAT ve Sarayköy ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlendi.
Operasyon neticesinde, şahısların aldıkları altınlar ile birlikte Şenol T. (48) ve Yusuf T. (50) gözaltına alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınarak karakolda ifadesi alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sahte polis olarak kendini tanıtan 2 şahıs tutuklandı Adliyeye sevk edilen Şenol T’nin 18 suç kaydının olduğu ve Yusuf T’nin ise 19 suç kaydının olduğu öğrenildi. Cezaevinden izinli olarak çıktıkları belirtilen şahıslar JASAT ve Sarayköy ilçe Jandarma ekiplerinin sorgularının ardından mahkemeye çıkarıldı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi. (SY-MB-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement