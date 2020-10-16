Vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi: 27 şüpheli Kars’a getirildi



- Kars merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla vatandaşları dolandıran suç örgütü çökertildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 5 ilde ortaklaşa düzenlenen eş zamanlı operasyonla “Suç işlemek amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan gözaltına alınan şüpheli 27 kişi Kars’a getirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla “Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçuyla alakalı kendilerini banka personeli olarak tanıtıp vatandaşları arayarak kimlik bilgileri ve banka kart bilgilerini almak suretiyle dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli 32 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu Kars merkezli İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yakalama kararı bulunan 32 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alınırken, 5 şüpheli şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul, Adana, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar’da ikametlerinde gözaltına alınan 27 kişi bugün tarifeli uçakla havayoluyla Kars’a getirildi.

Harakani Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadelerinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. KRS-



loading...