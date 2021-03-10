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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı

Vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı

AK Partili yöneticilerin kandil simidi dağıtımı

Cenin İslam Kandil 

-Saffet Bozkurt’un açıklaması
-Vatandaşların stanttan kandil simidi alması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı, ilçe merkezinde vatandaşlara kandil simidi ikram ederek Miraç Kandili’ni kutladı. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru, Gençlik Kolları Başkanı Tunay Berber ve partililerle birlikte; Devrim Bulvarı üzerinde stant kurarak vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. Etkinlik esnasında açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, bu gecenin hayırlı olmasını diledi. Bozkurt açıklamasında, “Bugün mübarek Miraç Kandili. Kandil sebebiyle, etkinliklerimiz arasında yine kandil simidi dağıtımı var. Meydanda Ereğli’deki vatandaşlarımıza kandil simidi dağıtıyoruz. Allah, İslam Alemine bu geceyi mübarek kılsın. Hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı. AK Parti İlçe Teşkilatı’nın etkinliği vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
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