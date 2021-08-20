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Vatandaşlar yüz yüze eğitimi sevinçle karşıladı
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20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Vatandaşlar yüz yüze eğitimi sevinçle karşıladı

Vatandaşlar yüz yüze eğitimi sevinçle karşıladı

Okuldaki çocuklar detay görüntüleri (arşiv)

Eğitim Dönemi Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Yüz Yüze 

-Vatandaş Abdullah Köse ve kızı Zehra Köse'den röportaj
-Lise öğrencisi Hasan Toprak ile Röportaj
-Vatandaş Lokman Erim ve Sevgi Gümüş'ten röportaj
-3. sınıf öğrencisi Beren Özcan'dan röportaj
-Okuldaki çocuklar detay görüntüler (arşiv)

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Okulların 6 Eylül 2021 itibariyle yüz yüze eğitime devam edeceğini duyan veliler ve öğrenciler, kararı sevinçle karşıladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim dönemi ve okulların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, 6 Eylül 2021 itibariyle yüz yüze eğitime başlanacağını duyurdu. Bakan Özer, sağlık koşulları aksini gerektirmedikçe salgın öncesinde olduğu gibi okullarda tam zamanlı yüz yüze eğitimi devam ettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Özer’in açıklamasını değerlendiren Eskişehirli veliler ve öğrenciler, karardan dolayı memnun olduklarını ifade etti.
Veliler ve çocuklar yüz yüze eğitime geçileceğinden dolayı mutlu Kızı Zehra’nın pandemi döneminde evde çok sıkıldığını aktaran vatandaş Abdullah Köse, “Bütün tedbirler yerine getirildiğinde okulların açılmasında sakınca görmüyoruz. Aylardır evdeler zaten. Derslerine çalışamadılar. Bir eğitim göremediler ve geri kaldılar. Şimdi inşallah okullar da açılıyor. Hastalık da biraz geriler. Çocuklarımız da öğretmenlerine, sınıflarına, arkadaşlarına kavuşurlar inşallah. Çünkü çocuklar da perişan oldu. Evde canları sıkılıyor, bizleri sıkıştırıyorlar. Ama onlara da hak veriyoruz, inşallah hayırlısı olur” ifadelerini kullandı. Aylar sonra tekrar yüz yüze eğitim göreceğinden dolayı heyecanlı olduğunu belirten Zehra Köse, “Aslında bir yandan seviniyorum ama şimdi tekrardan gitmek biraz değişik geliyor. Uzun zamandır gitmedim. Üçüncü sınıfa geçtim. Evde bir şeyler yaparak geçindim, bazen canım sıkıldı ama yine de bir şekilde geçindim” dedi.
“Zor bir süreç geçirdik” Bu sene liseye geçtiğini belirten Hasan Toprak, okulu özlediğini ve yüz yüze eğitime geçilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Özledik okulu, açılması iyi oldu. Çevrim içi eğitim bizi zorladı. Zor bir süreç geçirdik. Yüz yüze daha iyi olacağını düşünüyorum. Okul hayatını özledim. Liseye geçtik, güzel geçeceğini düşünüyorum” diye konuştu.
“Çocuklar evde bir şey öğrenemedi” Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren vatandaş Lokman Erim, ev ve okulun aynı yerde olmasının zor olduğunu, çocuklar evde sıkıldığından dolayı okulların açılmasını istediklerini belirtti.
Bir diğer vatandaş Sevgi Gümüş ise çocukların okula gitmeleri gerektiğini, çünkü çevrim içi eğitimle yeterli verim alamadıklarını aktardı. “Öğretmenimi sadece bir kez gördüm” Yüz yüze eğitimi heyecanla karşılayan Beren Özcan, öğretmenini yüz yüze sadece bir kez gördüğünü, onu tekrar görebileceği için çok mutlu olduğunu şu sözlerle anlattı: “Heyecanlıyım. Öğretmenlerimi, arkadaşlarımı özledim. Mutluyum. İnşallah gidebilirim. Öğretmenimin kronik hastalığı var. Okula gelse mutlu olurum, çünkü hiç görmedim onu çok merak ediyorum. Bir kere sınav için gittiğimde görmüştüm. Onu çok seviyorum.” (EZG-
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