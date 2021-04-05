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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vatandaşlar taşma noktasına gelen dereyi endişeyle izledi

Vatandaşlar taşma noktasına gelen dereyi endişeyle izledi

dereden akan su

Sağanak Yağış Felaket Dere Yatağı 

-kamyon kepçe detayı
-vatandaşlarla röportaj
-köprüden ve vatandaşlardan detaylar

( BURSA )- Bursa’da kar suları eridi, dereler taşma noktasına geldi BURSA

- Bursa’da sağanak yağış ve kar sularının erimesiyle dereler taşma noktasına geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinin Cerrah Mahallesi’nde dağlardaki karların erimesi ve dün sabaha karşı başlayan yağışlar dereleri taşma noktasına getirdi. Sel suları dere yatağındaki ağaçları sökerken, yer yer patika yollarda toprak kaymaları meydana geldi. Herhangi can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar büyük bir gürültü ile akan dereleri endişeli gözlerle izledi. İnegöl Belediyesi ekipleri de yaşanabilecek muhtemel felaketlere karşı tedbir aldı. Mahalle sakinleri, uzun yıllardır böyle bir yağış görmediklerini ifade ederek, “Uzun yıllardır derelerimizden bu kadar su akmadı. Dün sabaha karşı başlayan yağışla birlikte dağlardaki kar sularının erimesi buna sebep oldu” diye konuştu.

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