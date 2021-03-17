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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Vatandaşlar, tarihi Kırmızı Medrese restorasyonunun devam etmesini istiyor

Vatandaşlar, tarihi Kırmızı Medrese restorasyonunun devam etmesini istiyor

Tarihi yapının dış görüntüsü

Restorasyon Eğitim Fakültesi Yerli Turist Ziyaretçiler İnşaat İskelesi 

-Medresenin içindeki inşaat iskelesi
-Medresenin üstüne kurulan dev çatı
-Medresenin etrafından inşaat iskeleleri
-Medresenin dış görüntüsü

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Cizre ilçesinde vatandaşlar, geçtiğimiz yıl Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu başlatılan fakat pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan, 14. yüzyıldan kalma tarihi Kırmızı Medrese'deki çalışmaların devam etmesini istiyor. Cizre’de Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan tarihi Kırmızı Medresede 2020 yılında Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı. 14. yüzyılda yapılan tarihi Kırmızı Medrese'de pandemi nedeni ile yarım kalan restorasyon çalışmalarının devam etmesini isteyen Cizreli vatandaşlar, tarihi medresenin aynı zamanda bir ibadet yeri olduğunu ifade ederek, çalışmaların bir an önce tamamlanarak ziyaretçilere açılması gerektiğini kaydetti.
İlçenin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Kırımızı Medrese'deki restorasyon çalışmalarının bir an önce devam etmesi gerektiğini ifade eden Abdulmenaf Biricin, “Burası insanların gelip ibadet ettiği çok önemli yerlerden bir tanesi. Abdaliye Medresesi, Nuh Peygamber Camisi ile birlikte aynı turizm üçgeninde yer alan bu tarihi yapıda yarım kalan restorasyon çalışmalarının tamamlanarak ziyaretçilere açılması lazım. Çünkü çevre il ve ilçelerden gelen yerli turistler Abdaliye Medresesi, Nuh Peygamber Türbesini ziyaret ettikten sonra Kırmızı Medrese'de ibadetini yapıyor. Onun için geleceğimize ışık veren bu tarihi yapıdaki restorasyon çalışmalarının tamamlanması için ilgili yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz” dedi.
Kırmızı Medrese, 1508 yılında Cizre beyi Mir Şeref tarafından inşa ettirildi. Kırmızı tuğlalardan yapıldığından Kürtçe kırmızı medrese anlamına gelen Medrese Sor, Arapçada Medresetü-l Hamra ismi ile anılıyor. Tarihte bölgenin eğitim fakültesi görevini yürüten medresede, Arapça gramerinden ziyade tefsir, fıkıh, kelam, coğrafya, tarih gibi dersler veriliyordu. Medresenin güney cephesinin ortasında, ters kubbeli yapıda Şeyh Ahmed El-Cezeri’nin türbesi bulunuyor.
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