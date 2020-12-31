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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Vatandaşlar pazara koştu, en çok satılan ürün ise kuruyemiş oldu

Vatandaşlar pazara koştu, en çok satılan ürün ise kuruyemiş oldu

pazar yerinde vatandaşların görüntüsü

Alışveriş Kuruyemiş Semt Pazarları Kalaba Yeni Yıl 

-kuruyemiş görüntüsü
-satıcı ile röp.
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar semt pazarlarında alışverişlerini yapmak için pazarlara akın ettiler. Pazarlarda oluşacak yoğunluğun önüne geçmek için 2 farklı noktada pazar kuruldu. Durumu böyle olunca yoğunluk yükü azaldı. İnegöllüler kendilerine en yakın olan pazara gidip alışverişlerini yaptı. Zaman zaman yoğunluk yaşansa da eski kalabalığın olmadığı görüldü.
Semt pazarında vatandaşlar meyve ve sebzenin yanı sıra en çok kuruyemişe rağbet gösterdi. Fiyatlar ise ürünün kalitesine göre değişiyor. Kuruyemiş satıcıları son günde işlerinin bir kat daha arttığını belirterek, "Vatandaşlar 4 gün boyunca evde olacakları için ve yeni yıl nedeniyle kuruyemiş ürünlerine yöneldi. Eski gibi işler yok, ama buna da şükür" diye konuştular.
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