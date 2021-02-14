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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşlar otomobilin ezdiği yavru köpek için seferber oldu

Vatandaşlar otomobilin ezdiği yavru köpek için seferber oldu

Patisi ezilen köpeğin görüntüleri

Yavru Köpek İlk Müdahale Köpek Karahisar Hayvan 

-Vatandaşların müdahalesi
-Vatandaşlar röportaj
-Detaylar

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL)- Afyonkarahisar'da yavru köpeği ezen sürücü arkasına bile bakmadan kaçtı AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sorumsuz bir sürücünün otomobille patisini ezdiği yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı. Vatandaşlar yaralı yavru köpeğin iyileşmesi için adeta seferber oldu. Olay, Şuhut çarşı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden yola çıkan köpeğe Çarşı meydanında bir otomobil çarptı. Sorumsuz sürücü ezdiği köpeğe yardım etmek yerine ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Vicdansız sürücünün ardına bile bakmadan olay yerinde kanlar içinde bırakarak kaçtığı köpeğe ilk müdahaleyi o anda orada bulunan vatandaşlar yaptı. Yavru köpeğin feryatları ise vatandaşların adeta yüreğini dağladı. Olayı gören çevre sakinlerinden İbrahim Yılmaz olaya çok üzüldüğünü kaydederek, “Çalışıyordum o esnada sesini duyduk hayvanın hemen çıktık baktık ayağı kanıyordu. Köpeğe çarpan kişi de yardım etmedi açıkçası herkes bakıyordu. Eczanede çalışan arkadaşım var ona seslendim pansuman malzemeleri getirdi ilk yardımını yaptık beraber. İnşallah durumu iyidir'' dedi.
Köpek ilk müdahalenin ardından veteriner bir hekime götürüldü.
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