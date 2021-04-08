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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı

Vatandaşlar kurallara uymadı, vaka sayısı bini aştı

Şehirden drone görüntüsü

Karantina Sayılar İnisiyatif Alabalık Karahisar 

-Sokaklardan genel görüntü
-Parklardan görüntü
-Vatandaş röportaj

( AFYON KARAHİSAR-ÖZEL-DRONE)-Afyonkarahisar’da korona virüs sayısı bin 100’lere kadar tırmandı-Hastanede tedavi gören kişi sayısı yaklaşık 100 olarak kayıtlara geçti AFYON KARAHİSAR

- Korona virüs vaka sayılarının yaklaşık bin 100’lere ulaştığı Afyonkarahisar’da, artan vaka sayılarına rağmen kentteki park ve bahçelerdeki doluluk oranları ise vatandaşların adeta tedbirleri kendi inisiyatifleri ile gevşettiklerini gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı korona virüs Türkiye risk haritasında Afyonkarahisar’daki vaka sayısı yüz binde 153’lere kadar tırmandı. Vaka sayısının ise nüfus oranlamasına göre yaklaşık bin 100 olarak kayıtlara geçtiği kentte hastanede yatan kişi sayısının ise 100 olduğu belirtildi. Kentte bine yakın korona virüs pozitif ya da temaslı kişinin ise evlerinde karantina da oldukları öğrenildi. Artan vaka sayılarına rağmen kent sokaklarındaki doluluk oranları ile birlikte park ve bahçelerdeki kalabalık ise adeta tedbirlerin vatandaşın kendi inisiyatifi ile gevşetildiğini gözler önüne serdi. Vakaların artmasında ise vatandaşlar yine vatandaşları suçlayarak bir çoğunun maske, mesafe ve hijyen gibi kurallara uymadıklarını belirttiler.
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