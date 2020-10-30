Vatandaşlar korku dolu saniyeleri anlattı

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( AYDIN ) AYDIN



- Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem Kuşadası’nda şiddetli olarak hissedilirken, deprem nedeniyle kendini sokağa atan vatandaşlar korku dolu anları ifade ettiler. 6.6 şiddetindeki deprem sonrası peşpeşe meydana gelen Kuşadası Körfezi merkezli 3 ile 4.5 şiddeti aralığındaki artçı deprem sayısının 12’yi geçmesi üzerine vatandaşlar geceyi sokaklarda ve arabalarda geçirmek için hazırlık yapıyorlar. Deprem sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar yakın tarihte böyle şiddetli bir deprem yaşamadıklarını ifade ederek, çok korktuklarını dile getirdiler.



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