Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi

Vatandaşlar Kordon'a akın etti, yoğunluk böyle görüntülendi

Drone görüntüsü

Polis Atlı Polis Yükselen 

-Kordon'dan detay görüntüler

( İZMİR -DRONE)- İzmir Kordon'da kısıtlamasız cumartesi yoğunluğu İZMİR

- İzmir’de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü Alsancak'taki Kordon'a akın ederken, yoğunluk göze çarptı.Son günlerde vaka sayısı oldukça yükselen İzmir'de vatandaşlar, kısıtlamasız cumartesi günü sahillere akın etti. Vatandaşların adresi yine Alsancak'taki Kordon oldu. Çimlere oturan İzmirliler, cumartesi gününün keyfini çıkardı. Oluşan yoğunluk göze çarparken, hemen hemen her tıklım tıklımdı. Öte yandan atlı polislerde, Kordon'da sık sık devriye atarak vatandaşları uyardı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement