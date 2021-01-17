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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Vatandaşlar kısıtlamayı unuttu, kara koştu

Vatandaşlar kısıtlamayı unuttu, kara koştu

parktan görüntüler

Ebeveyn Uttu Kardan Adam Sevindik Kar Yağışı 

-kayan çocuklardan görüntü
-kardan adamın başında bekleyenlerden görüntü
-dışarı çıkan vatandaşlardan görüntüler
-detay görüntüler

( İSTANBUL )- Kartopu onayıp kaydılar İSTANBUL

- Kar yağışı etkisini sürdürürken virüs nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını bazı vatandaşlar ihlal etti. Karı fırsat olarak gören Sultangazi’deki vatandaşlar, kısıtlamaya aldırmadan genç yaşlı dışarı çıktı. Kimisi çocuklarıyla çimenliklerdeki bayırlardan kayarken, kimisi kartopu oynadı. İstanbul'da beklenen kar yağışının ikinci gününde Sultangazi ilçesi adeta beyaza büründü. İlçedeki parklarda kartpostallık görüntüler oluştu. Yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kar yağışı zaman zaman etkisini sürdürüyor. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kısıtlamaya rağmen ebeveynleriyle birlikte parklara akın etti. Kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan çocuklar ve 20 yaş altı gençler, kendilerini dışarı attı. Karı kendilerine fırsat olarak gören gençler aileleriyle birlikte kısıtlamayı unutarak, eğlenmeye başladı.
Kimisi kardan adam yapıp başında fotoğraf çektirdi, kimisi çocuklarıyla çimenliklerdeki bayırlardan kayarken, kimisi kartopu oynadı. Bazı vatandaşlar da eşleriyle karda tur attı. Ailesi ile birlikte parka gelen Yusuf Doğan, “Karın yağmasına sevindik biz. Arkadaşlarla eğleniyoruz, karın bitmemesini istiyoruz. Kısıtlamanın etkisi olmaz, bu karda. Evde sıkıldık artık, çıkmak istedik dışarı biraz. Babamlarla geldim, biraz eğlenelim dedik” dedi.

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