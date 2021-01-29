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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu’na yöneldi

Vatandaşlar hamsi yerine Karadeniz Somonu’na yöneldi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Hamsi’de avlanma yasağının 7 Şubat’a kadar uzamasıyla balık tüketen vatandaşlar alternatif olarak Karadeniz Somonu tüketmeye başladı.
Karadeniz Somonu'nun fiyatı 30 TL’ye düştü. Hamsi’de avlanma yasağı alınan karar gereğinde 7 Şubat’a kadar uzatıldı. Hamsi avlanma yasağıyla ilgili konuşan Balıkçı Kenan Balcı, “Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gelecek nesil hamsiyle buluşsun diye küçük hamsi tutulmasını yasakladı. Balıkçı camiası olarak çok mutluyuz çok huzurluyuz. Hamsi satmayalım ama gelecekte çocuklarımız torunlarımız hamsisiz kalmasın. Hamsi yerine Karadeniz Somonu var. 30 TL’ye düştü fiyatı” dedi.

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