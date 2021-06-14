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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Vatandaşlar denize girdiği sırada plaja inen helikopter merak konusu oldu

Vatandaşlar denize girdiği sırada plaja inen helikopter merak konusu oldu

HELİKOPTERİN SAHİLE YAKLAŞMASI

Can Güvenliği Helikopter Pilotu Cep Telefonu Helikopter 

-PLAJA ŞEZLONGLARIN ARASINA İNMESİ
-PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜDE GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN ŞAHSIN TEPKİ GÖSTERMESİ

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris İlçesi Kumlubük Plajı'na insanların denize girdiği esnada helikopter indi. Bölgedeki vatandaşlarda şaşkınlığa neden olan olayın ardından helikopterdeki kişilerin bölgedeki bir otele yemek için geldiği iddia edildi. Bazı vatandaşlar tarafından helikopterin insanların denizde ve plajda olduğu sıradaki inişi cep telefonu ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine, helikopterin bölgedeki insanların can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde iniş yaptığını ileri süren pek çok kişi, helikopter pilotuna, inişe izin veren kurum ve kuruluşlara tepki gösterdi. Henüz kimi taşıdığı ve hangi firmaya ait olduğu açıklanmayan helikopterin plaja iniş görüntüleri böyle kaydedildi. Helikopterin 2020 yılı Şubat ayına kadar Bereket Enerji A.Ş.’ye at olduğu Şubat 2020 tarihinde TC-HBR kuyruk numaralı helikopterin VAV Teknoloji Bilim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satıldığı belirtildi.
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