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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Dijital Tırı çok sevdi

- Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Dijital Tırı çok sevdi

Tırdan detaylar

Simülasyon İletişim Teknoloji Ziyaretçiler Animasyon 

-Tırın içerisinden detaylar
-Vatandaşlar tırda oyun oynarken
-Tırı ziyaret eden vatandaşlar
-Vatandaşlardan röp.
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tırın yeni durağı Tekirdağ oldu. Ziyarete gelen vatandaşlar, dijital tırı çok sevdi. 52 ili ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırın ilk durağı Edirne’den sonra Tekirdağ oldu. Tekirdağ eski valilik önündeki yerini alan tır, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.
Ülkenin gelecek vizyonuna katkıda bulunan ve 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital Tır’da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Ziyaretçilere güzel bir deneyim sunuyor Dijital Tır’ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye’nin milli gururu İnsansız Hava Aracı

ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor. Fatih Sondaj Gemisi tanıtılıyor 3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemimiz olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor. Çok sevdiler Dijital tır çok güzel. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yapmış olduğu bu hizmet, meraklıları için çok büyük bir ilgi uyandırıyor. Tırın içerisinde çok güzel materyaller bulunuyor. Yeşil perde deneyimi, Fatih Sondaj Gemisi, çocuklar için güzel simülasyon oyunları. Çok güzel bir hizmet. Çok güzel buldum. Çok faydalı özellikle çocuklar için. Herkesin çocuklarını getirmesini tavsiye ederim. Gezdik, gördük çok hoşumuza gitti” dediler Tekirdağ’da 4 gün durması beklenen tır, 12.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Ayrınca tırın buradan sonraki durağı ise İstanbul olacak. (HLD-
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