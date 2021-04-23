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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Vatandaşlar Cuma namazlarını evlerine en yakın camide eda etti

Vatandaşlar Cuma namazlarını evlerine en yakın camide eda etti

-Kurtuluş camiden detaylar

Bild Araç Kullanmak Cuma Namazı Gesi 

--Ezanın okunması
--Vatandaşların camiye girmesi
--İmamın vaaz vermesi
--Cami içinden detaylar
--Vatandaşların hutbeyi dinlemesi
--Cuma namazının kılınması
--Namaz sonrası dua edilmesi
--Genel detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gaziantep’te vatandaşlar cuma namazını evlerine en yakın camide eda etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar Cuma namazını evlerine en yakın camide kıldı. İçişleri Bakanlığı üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması esnasında vatandaşların araç kullanmaksızın en yakındaki camiye Cuma namazı için gidebileceğini bildirmişti. Gaziantep’te vatandaşlar kısıtlama saatine denk gelen Cuma namazını kılmak için evlerine en yakın camiye yaya olarak gitti. Şahinbey ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde bulunan Kurtuluş Camii’nde kılınan yoğun ilgi gösteren vatandaşlar camiyi doldurdu. Sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralına uyan vatandaşlar tedbirlere uyarak namazlarını kıldı. Vatandaşlar namazlarını eda ettikten sonra tekrar evlerine döndü.
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