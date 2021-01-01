Vatandaşlar Cuma namazını evlerine en yakın camide kıldı

-cami girişi

-cami içinden detaylar

-cami avlusunda namaz kılan vatandaşlar



( BARTIN ) BARTIN



- Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine en yakın camilerde Cuma namazı kıldı. Bartın’da yoğunluk oluşan camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi. Yurt genelinde 31 Aralık Perşembe akşamı 21:00’da başlayan ve 4 Ocak sabah 05:00’a kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar evlerine en yakın camilerde Cuma namazı kıldı. Bartın’da yaşayan vatandaşlar Cuma namazı için araç kullanmadan yaya olarak evlerine en yakın camilere ulaştı. Camilerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına büyük özen gösterildi. Görevli din adamlarınca sosyal mesafenin korunması için vatandaşlar uyarıldı. Camilerdeki kapasitenin dolması üzerine bazı vatandaşlarda namazlarını cami avlularında kıldı. Cuma namazı için bir araya gelen vatandaşlar namazın ardından yeniden evlerine dağıldı.



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