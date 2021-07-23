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Vatandaşlar bayramın son gününde Taksim'e akın etti
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Vatandaşlar bayramın son gününde Taksim'e akın etti

Vatandaşlar bayramın son gününde Taksim'e akın etti

-Vatandaşların oluşturduğu yoğunluğa ilişkin görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sayılar Normalleşme Nostalji 


- Kurban Bayramı’nın son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'nı hınca hınç doldurdu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi'nde maske takmayan vatandaşların da olduğu görüldü.
Yeni normalleşme sürecine geçilmesinin ardından vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı.
Kurban Bayramı’nı son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'na akın etti. İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Meydanda yürüyen ve oturan vatandaşlar arasında çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü.
Öte yandan İstiklal Caddesi'nde sefer yapan nostaljik tramvayın yoğunluk nedeniyle ilerlemekte zorlandığı gözlendi. (Mİ-
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