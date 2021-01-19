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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Vatandaşlar araçlarının üzerinde donan karları temizledi

Vatandaşlar araçlarının üzerinde donan karları temizledi

Araçlardan görüntü

Kar Yağışı 

-Temizlemesi
-vatandaşlar
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Kağıthane’de vatandaşlar dün etkili olan kar yağışının ardından bu sabah araçlarının üzerinde donan karları temizledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da dün de kar yağışı etkili olmuştu. Kağıthane’de vatandaşlar dün etkili olan kar yağışının ardından bu sabah araçlarının üzerinde donan karları temizledi. Aracının üzerindeki karların donduğunu ifade eden bir vatandaş, "Arabanın içine kar yağmış gibi” dedi.
"Arabanın içine kar yağmış gibi” Aracını temizleyen vatandaşlardan bir tanesi, “Gece soğuğu arabamıza yansımış. Camlar gözükmüyor, şuan arabamızın camlarını temizliyoruz. Bugün tam bir don var. Kapıları zor açtık. Arabanın içine kar yağmış gibi” ifadelerini kullandı. (HK-
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