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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti (3) - ANKARA

Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti (3) - ANKARA

- Anıtkabiri ziyarete gelenlerden görüntüler - Mozalenin önünde vatandaşlardan görüntüler - Fotoğraf çektirenlerden görüntülerAnıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu - Türkiye'nin dört bir yanından her yaştan binlerce kişi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e geldiANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla binlerce vatandaş Anıtkabir'i ziyaret etti.Anıtkabir, 10 Kasım dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.Türkiye'nin dört bir yanından her yaştan binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Bazı vatandaşlar mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu.Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seremoni de ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi.
Anıtkabir'i oğlunun yardımıyla tekerlekli sandalyesinde ziyaret eden 87 yaşındaki Gülten Gönen, "Atatürk'ün emir eri olan Gazi Cemal Gönen'in kızıyım. Her yıl 10 Kasım'da Anıtkabir'e gelirim. Önceden tek başıma gelebiliyordum ama artık oğlum bana yardımcı oluyor. Yine de gelmeyi sürdürüyorum." dedi.
Vatandaşların Anıtkabir'i ziyareti devam ediyor.

Saygı Duruşu Abrin Ses Kaydı Tekerlekli Sandalye 

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