Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti (2) - ANKARA

- Vatandaşların Anıtkabir önünde toplanması - Yaşlı bir kadının Atatürk portresi ve Türk bayrağı ile poz vermesi - Atatürk'ün tören kıyafetini giyen bir vatandaşın Anıtkabir'i ziyareti - Çocukların aileleri ile Anıtkabir'i ziyareti - Vatandaşların Aslanlı Yol'da yürümeANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu, dua etti. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım