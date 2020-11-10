Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti (1) - ANKARA

- Anıtkabir önü ve Atatürk'ün mozolesi - Vatandaşların Atatürk'ün mozolesinin ziyaret için bekleyişi - Vatandaşların Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulunması, dua etmesi - Ziyaretin ardından mozoleden çıkan vatandaşlarANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti. Vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesi önünde saygı duruşunda bulundu, dua etti. (1)
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