Vatandaşlar 23 Nisan kutlamalarına balkon ve pencerelerinden eşlik etti

-çelenk sunma

-bando takımı

-balkonlardaki çocuklar

-istiklal marşı

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( ŞIRNAK -ÖZEL-DRONE)- Vatandaşlar bando takımına balkon ve camlardan destek verdi ŞIRNAK



- Şırnak'ın Uludere ilçesinde vatandaşlar, pandemi nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına evlerinin balkon ve camlarından eşlik etti. Çocuklar ise 23 Nisan için balkonları süsleyerek bando takımı ve araç konvoyunu karşıladı. Balkonları süsleyerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan çocuklar, ilçe girişinden çıkışına kadar devam eden bando ve araç konvoyuna bayrak sallayarak eşlik etti. İlçe milli eğitim müdürlüğünün bahçesinde çelenk sunma ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören bando takımının ilçe girişinden çıkışına kadar araç konvoyu eşliğinde marş çalması ile devam etti. Çocuklar ve vatandaşlar da süsledikleri balkonlarından bando takımına bayrak sallayarak destek verdi. Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının pandemi nedeniyle istedikleri gibi kutlayamamanın ezikliğini yaşadıklarını söyledi.



Demirtaş, "Maalesef pandemi şartlarından dolayı 23 Nisan bayramımızı istediğimiz şekilde okullarımızda kutlayamıyoruz. Çocuklarımızın hevesleri ve coşkuları sönmesin diye ilçe genelinde bu gün öğrencilerimiz evlerinde balkonlarında camlarında 23 nisan bayramlarını kutladı. Bizde bu coşkularına ortak olmak için öğrencilerimizin oluşturdu bando takımıyla çarşı turu yapacağız, onların balkonlarda hazırladığı coşkularına bizlerde katılmak istiyoruz, daha sonra araçlarımızla onların yanında olduğumuzu belirtmek için bir çarşı turu yapacağız" dedi.





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